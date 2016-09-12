Ходорковский начал поиск кандидата в президенты на выборах 2018 года

Бизнесмен и политик Михаил Ходорковский запускает проект по отбору кандидата в президенты России на выборах 2018 года, которому он окажет поддержку. 12 сентября в интернете появился специальный сайт vmestoputina.ru.

«Кремлевские политтехнологи уже много лет внушают гражданам России идею о безальтернативности Путина. Проект "Вместо Путина" должен показать, что среди более чем 145 млн россиян есть достаточное количество людей, способных занять должность Президента РФ», — говорится на заглавной странице сайта.

Авторы проекта составили список из десяти человек, которые, по их мнению, могут составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году.

Среди них — дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, экс-глава Минфина Алексей Кудрин, представители партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Лев Шлосберг, журналисты Сергей Медведев, Елена Рыковцева и Ольга Бешлей, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов, бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, бывшая судья Конституционного суда Татьяна Морщакова и другие.

В списке также заявлен оппозиционер Алексей Навальный, однако напротив его фамилии стоит пометка о том, что по текущему законодательству он не имеет права избираться в связи с уголовным преследованием.

Как отмечается, список составлен без ведома попавших в него политиков и общественных деятелей. В дальнейшем он может расшириться.