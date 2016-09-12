Мосгорсуд оставил под арестом основателя «Смотра.ру»

Мосгорсуд до 21 ноября оставил под арестом основателя сообщества «Смотра.ру», видеоблогера и стритрейсера Эрика «Давидыча» Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве с автомобильными страховками и легализации средств, передает РИА Новости.

Ранее защита обжаловала арест в ЕСПЧ. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, настаивавшего на изменении меры пресечения.

В настоящее время Эрику Китуашвили предъявлены обвинения в мошенничестве на 7 млн рублей. По данным следствия, в составе организованной преступной группы он инсценировал хищение трех автомобилей премиум-класса, чтобы получить выплаты от страховой компании. Страховщикам обвиняемые предоставили заведомо ложные документы. После наступления страховых случаев они получили возмещение за якобы украденные автомобили.

В конце марта этого года гражданской жене Эрика Китуашвили Анне Каганской, которая является бухгалтером Smotra.ru, было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 3 млн рублей в сфере автострахования. В настоящее время она находится под арестом.