12 сентября 2016, 16:52
Итальянский городок подал иск против Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение
Власти итальянского городка Аматриче направили в трибунал города Риети иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на жертв землетрясения в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на адвоката мэрии Марио Чикетти, представляющего иск.
На карикатуре, озаглавленной «Землетрясение по-итальянски», изображены двое мужчин, один подписан «пенне в томатном соусе», другой – «запеченная паста». Рядом раздавленные камнями люди, подписанные «лазанья».
От последствий землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Риети, произошедшего в ночь на 24 августа 2016 года, погиб 241 человек.
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