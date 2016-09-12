Итальянский городок подал иск против Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение

Власти итальянского городка Аматриче направили в трибунал города Риети иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на жертв землетрясения в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на адвоката мэрии Марио Чикетти, представляющего иск.

На карикатуре, озаглавленной «Землетрясение по-итальянски», изображены двое мужчин, один подписан «пенне в томатном соусе», другой – «запеченная паста». Рядом раздавленные камнями люди, подписанные «лазанья».

От последствий землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Риети, произошедшего в ночь на 24 августа 2016 года, погиб 241 человек.