«Гражданская платформа» снова пригрозила ПАРНАСу исками за экстремизм

Партия «Гражданская платформа» намерена привлечь лидеров ПАРНАСа к уголовной ответственности и уже готовит такие иски, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию в «Гражданской платформе», ранее партия отказалась лишь от иска о снятии ПАРНАСа с выборов. Исковое заявление о привлечении лидеров партии-оппонента за экстремизм будет подано вновь.

По словам лидера «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, новый иск будет подан как «только будут готовы юристы».

Шайхутдинов также пояснил изданию, что решение отозвать прежние иски связано с тем, что ПАРНАС «превращает все это в пиар и дешевую рекламу». «Мы хотели обсудить все в суде, а они начали говорить об этом на каждом мероприятии, в СМИ», — говорит он.

Ранее Рифат Шайхутдинов сообщил, что его партия отозвала иск в Верховный суд России, в котором требовала снять федеральный список ПАРНАСа с выборов в Госдуму из-за якобы призывов кандидатов партии к экстремизму.