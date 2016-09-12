Социологические центры РФ подписали открытое письмо в поддержку «Левада-центра»

В открытом письме к госорганам ведущие социологические центры РФ призвали власти пересмотреть решение о признании «Левада-Центра» иностранным агентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Социологи утверждают, что это решение затрагивает всю отрасль в целом.

«Проведение социологических исследований, в том числе изучение общественного мнения, включая публикацию, анализ и обсуждение их результатов, является научной, а не политической деятельностью. Данные социологических исследований лишь отражают объективно существующие общественно-политические взгляды и убеждения граждан страны, но не формируют их. Распространение этих данных служит задачам информирования как научного сообщества, так и российского общества в целом о сформировавшихся к настоящему времени в общественном сознании представлениях и установках», — сказано в открытом письме.

Под открытым письмо подписались руководители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров и фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон, главы «ТНС Гэллап Медиа», МАСМИ, «ГФК-Русь», «Маграм Маркет Рисеч», «Никколо М», «МаркетСенс» и других социологических центров.

5 сентября 2016 года «Левада-Центр» был внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На следующий день директор центра Лев Гудков сообщил, что его работа фактически приостановлена, так как его дальнейшая деятельность в статусе иностранного агента невозможна.