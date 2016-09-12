Журналист Павел Лобков опроверг информацию о нападении на него в Москве

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков в интервью радиостанции «Говорит Москва» опроверг информацию о том, что на него было совершено нападение в центре российской столицы.

«Сегодня не было ничего, никаких нападений, все в порядке. Это все вранье, утка», — подчеркнул журналист.

12 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что ночью на 4-ой Тверской-Ямской улице Лобкова избили и ограбили двое неизвестных: забрали у него мобильный телефон Sony Xperia стоимостью 10 тысяч рублей, кошелек с банковскими картами, а также имущество, принадлежащее его другу Владимиру Афромееву, на сумму 50 тысяч рублей.

Павел Лобков работает на «Дожде» с 2012 года. Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском Пятом канале, был обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».