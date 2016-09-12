Павел Лобков признал факт нападения

Журналист Павел Лобков подтвердил факт нападения на него в ночь на 12 сентября. Он сообщил, что на него напали двое или трое людей, сообщает телеканал «Дождь». Неизвестные отобрали у него ключи, кошелек и мобильный телефон.

«Это обычное криминальное нападение», — сообщил ведущий.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям ограбление и нанесение телесных повреждений. Жизни и здоровью ведущего сейчас ничего не угрожает.

«Мы надеемся, что дело будет расследовано с максимальной скоростью»,— сказал главный редактор телеканала Роман Баданин.

Ранее СМИ сообщили, что ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков опроверг информацию о том, что на него было совершено нападение в центре Москвы.

«Сегодня не было ничего, никаких нападений, все в порядке. Это все вранье, утка», — сказал журналист.