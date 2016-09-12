МИД РФ назвал нарушением «норм приличия» отказ Киева проводить выборы в Госдуму

В МИДе РФ расценили решение властей Украины о невозможности проведения на территории страны голосования по выборам в Госдуму «нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения». Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в заявлении, Украина в соответствии с международными обязательствами обязана обеспечивать безопасность дипломатических и консульских учреждений других стран. При этом слова украинских властей о невозможности проведения выборов в посольстве и консульствах России говорят о том, что делается «преднамеренный выбор в пользу дальнейшего обострения российско-украинских отношений».

В МИДе также призвали иностранных партнеров Украины «дать принципиальную оценку этому шагу и потребовать отменить откровенно антидемократическое, дискриминационное решение» и разъяснить украинским властям, что они несут ответственность за безопасность дипломатических миссий.

Ранее в понедельник в Кремле прокомментировали требования Украины по голосованию на выборах в Госдуму. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не намерена обсуждать выборные процессы на своей территории с какой-либо из стран.