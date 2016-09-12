12 сентября 2016, 20:50
СМИ назвали сроки передачи Египту второго «Мистраля»
Франция передаст Египту второй вертолетоносец класса «Мистраль», построенный по заказу Минобороны РФ, 16 сентября, сообщает египетское издание Al Wafd.
Как рассказали изданию осведомленные источники, 15 сентября в порт Сен-Назер во Франции, где находится стоянка «Мистраля», прибудет делегация во главе с командующим ВМФ Египта Осамой Рабиа. Он поднимет египетский флаг на судне, которое назовут в честь египетского президента Анвара Садата.
В 2014 году власти Франции заморозили контракт с Россией на поставку «Мистралей». Впоследствии Париж аннулировал контракт из-за позиции России по украинскому вопросу.
12 июня текущего года первый французский вертолетоносец «Мистраль», предназначавшийся для России, покинул порт Сен-Назер и отправился в Египет.
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