Moody's спрогнозировал рост ВВП России в 2017 году на 1,5%

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост российской экономики в 2017 году на 1,5% после снижения на 1% в текущем году, сообщает РИА Новости.

Агентство также прогнозирует улучшение в 2017 году качества активов российских банков, так как страна выходит из рецессии.

«Мы считаем, что российские банки обнаружили большинство проблем в своих портфелях корпоративного кредитования, и поэтому мы не ожидаем возникновения новых проблемных кредитов при отсутствии существенного внешнего шока», — говорится в сообщение агентства. Между тем, утверждается, что расходы по кредитам останутся высокими в 2016-2017 годах из-за недооценки масштабов проблемного кредитования.

Ранее Росстат подтвердил свой прогноз по падению ВВП России на уровне 0,6% во втором квартале 2016 года. Росстат также оставил без изменений прогноз по падению экономики России по итогам первого полугодия в годовом выражении на уровне 0,9% В свою очередь, российская госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) оценила падение ВВП страны по итогам года в 0,7% при цене нефти в 40 долларов за баррель.