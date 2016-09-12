В России резко выросла максимальная сумма по ипотечным кредитам

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) повысило максимальный порог предоставляемых по всем видам ипотечного кредитования денежных сумм. Об этом сообщается на сайте АИЖК.

Теперь независимо от суммы первоначального взноса для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга эта сумма выросла до 20 млн рублей вместо прежних 10 млн рублей. Для остальных регионов эта сумма увеличена до 10 млн рублей вместо 7,1 млн рублей ранее.

«Это позволит АИЖК повысить привлекательность ипотечных кредитов для широкого круга заемщиков и повысить спрос на свои продукты в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится около 20% ипотечного рынка страны», - говорится на сайте агентства.

Отметим, что данные изменения не касаются «Ипотеки с господдержкой» и «Военной ипотеки».

По материалам агентства экономической информации «Прайм», объем предоставленных ипотечных кредитов в период с января по июль текущего года вырос на 39% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«В январе-июле 2016 года банки выдали заемщикам 454,9 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 775,3 миллиарда рублей», - цитирует «Прайм» сообщение Банка России.