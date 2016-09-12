Экс-заместитель главного редактора РБК возглавит сайт «Дождя»

Бывший заместитель главного редактора РБК Владимир Моторин назначен шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Об этом сообщается на сайте «Дождя» со ссылкой на главного редактора Романа Баданина.

Баданин отметил: «Я очень рад, что Владимир присоединяется к нашей команде. Его большой опыт в digital-проектах и богатые журналистские знания позволят сделать шаг вперед в развитии нашего сайта».

Ожидается, что Моторин приступит к работе в новой должности в конце сентября.

О намерении покинуть РБК Моторин сообщил 18 августа, пояснив: «Я принял решение покинуть РБК. Почему? Отвечу, как Станиславский: не верю. А делать что-то без веры я не умею». В мае этого руководство РБК было уволено практически в полном составе, включая главу объединенной редакции Романа Баданина, шеф-редактора Елизавету Осетинскую и главреда одноименной газеты Максима Солюса. Ирина Малкова добровольно покинула РБК в июне.