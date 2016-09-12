СМИ узнали о грядущем изменении правил передачи российских недр иностранцам

Правительство РФ рассматривает возможность изменения критериев передачи недр федерального значения компаниям с участием иностранных инвесторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в горнодобывающей отрасли.

В настоящее время получение разрешения в индивидуальном порядке занимает длительное время. По информации издания, новые правила будут разработаны для упрощения процедуры получения разрешения для российских предпринимателей, а не иностранных компаний.

Минприроды поручено проработать вопросы перехода прав пользования месторождениями федерального значения с указания вице-премьера РФ Александра Хлопонина. В специальном письме он рекомендовал предоставить для этого «расширенное обоснование», и проанализировать риски исключений, предусмотренных законом, регулирующем переход прав на участки.

Глава Минприроды Серей Донской предположил, что исключение из закона особых правил получения доступа к недрам может привести к «нарушению единообразия правового регулирования» и «угрозе обороне и безопасности государства». Он сообщил, что считает необходимым разработку критериев для принятия правительством решения о переходе прав на участки федеральных недр.

Источники издания отмечают, что в последние годы компании не сталкивались с серьезными проблемами в переоформлении лицензий. Однако создание критериев одобрения позволит снизить зависимость процесса от силовых структур.