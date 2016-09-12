Защита Никандрова заявила отвод составу суда из-за давления ФСБ

Защита заместителя начальника главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда. Как сообщает ТАСС, они аргументируют это заявление оказанием давления на суд.

Адвокаты утверждают, что председатель суда в нарушение процессуальных норм получил от руководства ФСБ письмо с рекомендацией рассматривать вопрос о продлении ареста Никандрова в закрытом режиме.

Подозреваемый поддержал своих адвокатов.

«На меня сотрудниками управления "М" ФСБ оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им, и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им. Я считаю, что вопрос о продлении ареста должен рассматривать другой суд», — заявил Никандров.

Лефортовский суд впоследствии отклонил ходатайство об отводе, сообщает РИА Новости.

Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны 19 июля по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Следствие полагает, что они оказывали покровительство криминальным авторитетам, в частности Захарию Калашову, также известному как Шакро Молодой.