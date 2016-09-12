Польша обвинила Россию в отказе пропускать поляков через границу с Белоруссией

Посольство Польши в Москве направило правительству РФ ноту протеста из-за отказа российских пограничников пропускать поляков в Россию через Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь диппредставительства Анна Литва.

«Да, дипломатическая нота была», — заявила Анна Литва.

Детали послания в настоящее время неизвестны, комментарии российской стороны пока не поступали.

Ранее польские СМИ сообщили, что поляков, путешествующих на автомобилях, якобы не пропускают через КПП на границе России и Белоруссии. Они, чехи и литовцы вынуждены въезжать с Россию через Латвию. Также сообщалось, что границу посетил варшавский консул после того, как сотрудник дипмиссии, возвращавшийся из отпуска на автомобиле, не смог миновать КПП в Красной Горке.

В начале июля стало известно, что польские власти приостанавливают действие соглашений с Россией и Украиной о местном приграничном передвижении. Ограничение на безвизовый въезд объяснялось проведением саммита НАТО, который пройдет в Варшаве 8-9 июля, а также Всемирных дней молодежи, запланированных на 20-31 июля.

Россия, в свою очередь, приостановила действие режима местного приграничного передвижения (МПП) между Калининградской область и Польшей, назвав это «зеркальной мерой».