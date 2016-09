В Сеуле предупредили о готовности КНДР к новым ядерным испытаниям

Северная Корея может в любой момент провести очередное ядерное испытание, пишет Yonhap со ссылкой на чиновника, близкого к правительственным кругам.

«Северная Корея, судя по всему, готова провести очередное испытание на полигоне Пунг-ри в самом скором времени. Мы внимательно следим за любой информацией, указывающей на следующее проведение испытаний», — сообщил чиновник на условиях анонимности.

Он также сообщил, что вторая шахта Пунг-ри использовалась четырежды, а третья шахта не использовалась никогда, несмотря на то, что ее тоже готовили к испытаниям. Из первой шахты произошел первый пуск ядерной ракеты в 2006 году, вторая шахта использовалась для стартов в 2009, 2013 и дважды в 2016 годах.

5 сентября 2016 года Северная Корея провела ядерные испытания и предупредила, что собирается и впредь наращивать свои ядерные возможности, несмотря на реакцию мирового сообщества и возможность введения новых санкций.

