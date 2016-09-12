Памфилова предупредила Киев об «ударе бумерангом» за запрет голосования в Думу

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на пересмотр украинскими властями их позиции по вопросу организации голосования для россиян на выборах в Госдуму на территории российских диппредставительств, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, абсурдная ситуация, попирающая все международные нормы по обеспечению голосования за рубежом, может сложиться для российских граждан на территории Украины», — цитирует агентство слова руководителя ЦИК.

Элла Памфилова отметила, что запрет Киева проводить голосование для россиян на территории Украины может «ударить бумерангом» по самой Украине.

Ранее в российском Центризбирке заявили, что не намерены всерьез рассматривать заявления Украины с требованиями по организации выборов в Госдуму РФ 18 сентября.

В выборах в Госдуму РФ на Украине могли принять участие 80 тысяч российских граждан. Однако украинские власти выдвинули условие проведения голосования: Россия должна отказаться проводить выборы в Крыму и Севастополе, который Киев называет «оккупированными территориями».