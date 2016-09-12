В Думе предложили установить мораторий на повышение пенсионного возраста

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе документов ГД.

Авторами предложения являются депутаты от КПРФ Иван Мельников и Сергей Решульский. Они просят установить мораторий на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости, на период до 1 января 2025 года.

В законопроекте также отмечается, что повышение пенсионного возраста после 1 января 2025 года возможно только при наличии положительных факторов, подтверждающих рост продолжительности жизни мужчин после достижения ими возраста 60 лет и женщин после достижения ими возраста 55 лет на основании данных за период с 2022 года по 2024 год.

Депутаты объяснили необходимость установить мораторий тем, что принятие решения о повышении пенсионного возраста в России неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан, так как многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе. В случае принятия законопроекта о моратории закон должен вступить в силу 1 января 2017 года.

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что пенсионный возраст в России следует пересмотреть на основе научных исследований.