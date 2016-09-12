В Кремле прокомментировали требования Украины по голосованию на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать выборные процессы на своей территории с какой-либо из стран, передает РИА Новости.

«В целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования. Что касается вот этих тезисов, то, конечно, они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах. Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной», — цитирует агентство слова Дмитрия Пескова, который прокомментировал журналистам требования МИД Украины по поводу организации выборов в Госдуму.

Ранее в понедельник глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на пересмотр украинскими властями их позиции по вопросу организации голосования для россиян на выборах в Госдуму на территории российских диппредставительств. В свою очередь, в ЦИК РФ отказались рассматривать всерьез условия Украины по выборам.

В выборах в Госдуму РФ на Украине могли принять участие 80 тысяч российских граждан. Однако украинские власти выдвинули условие проведения голосования: Россия должна отказаться проводить выборы в Крыму и Севастополе, который Киев называет «оккупированными территориями».