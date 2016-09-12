Песков назвал проект Ходорковского оторванным от России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не усматривает ничего интересного в проекте Михаила Ходорковского «Вместо Путина», сообщает РБК.

«Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский запускает проект по отбору кандидата в президенты России на выборах 2018 года.

Авторы проекта составили список из десяти человек, которые, по их мнению, могут составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году.

Среди них — дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.