Песков рассказал о судьбе изъятых у Захарченко миллиардов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что будет с деньгами, изъятыми у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

«Я не могу сказать, есть следственные органы, потом будет суд, поэтому много вопросов. Именно вот собственно следственными органами, судом вот эти вопросы будут решаться», - цитирует РИА Новости на слова Пескова.

Всего в ходе следственных мероприятий у Захарченко было изъято более 8 млрд рублей. Происхождение этих средств предстоит выяснить следствию. По версии следствия, изъятые деньги могут являться частью средств, похищенных из «Нота-Банка».

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Захарченко обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и пробудет под арестом до 8 ноября.