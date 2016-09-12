Песков пообещал представить к госнаграде погибшего в Дагестане полицейского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник полиции из Дагестана Магомед Нурбагандов, убитый боевиками в июле 2016 года, будет посмертно представлен к награде, сообщает «Интерфакс».

По словам официального представителя Кремля, документы о награждении Нурбагандова посмертно будут подписаны, как только они поступят в администрацию прездента.

Ранее в республиканском МВД сообщили, что офицер полиции Магомед Нурбагандов будет посмертно представлен к награде за мужество, которое он проявил во время вооруженного бандитского нападения.

В свою очередь агентство РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщило 12 сентября о задержании двух подозреваемых в убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова и жителя Сергокалинского района Дагестана.

О геройском поступке полицейского стало известно после того, как силовики обнаружили видеоролик в телефоне у одного из ликвидированных участников незаконных бандформирований в дагестанском Избербаше. На видео был запечатлен момент убийства Нурбагандова. Как следует из записи, боевики потребовали от полицейского призвать его коллег оставить службу, однако Нурбагандов ответил: «Работайте, братья!». После этого он был застрелен.

7 сентября в Избербаше и Махачкале были блокированы бандиты, причастные к нападению на сотрудников ДПС и в попытке подрыва местного железнодорожного переезда, а также к расстрелу жителей в селении Сергокала в июля этого года. В результате спецоперации шестеро боевиков, включая главаря группы, были уничтожены.