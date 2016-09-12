«Победу» обязали установить камеры наблюдения в самолетах

Московский арбитраж подтвердил законность предписания Ространснадзора, обязавшего лоукостер «Победа» установить камеры наблюдения на лайнерах компании. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно требованиям ведомства, авиакомпании обязаны оснащать самолеты техническими средствами, которые могли бы выявить нарушителей, проникнувших на судно и к его критическим узлам.

19 мая Московский арбитражный суд отклонил иск «Победы» к Ространснадзору, в котором компания потребовала отменить предписание ведомства о бесплатной перевозке в салоне женских рюкзачков.

В июле, согласно предписанию Ространснадзора, лоукостер «Победа» вынужден был сохранить предоставление пассажирам с детьми в возрасте до 12 лет соседние места без дополнительных сборов и доплат.