Восемь водителей «стрелявшего кортежа» в Москве привлекли к ответственности

К ответственности привлечены восемь водителей из свадебного кортежа в Москве, участники которого устроили стрельбу в воздух на дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В отношении нарушителей составлены 17 административных протоколов. Речь идет, в том числе, о выезде на полосу встречного движения. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Порше-Кайен», из окна которого и велась стрельба. Дело квалифицированно как «Хулиганство». Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Пять автомобилей: Bentley, Maybach и три Porshe организовали свадебный кортеж. Недалеко от поворота на Шипиловский проезд из Porshe с чувашскими номерами начали стрелять в воздух — на записи слышно по меньшей мере пять хлопков. Три из четырех авто удалось остановить на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийская.

У участников свадебного кортежа изъяли три травматических пистолета, 15 патронов и четыре магазина.