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12 сентября 2016, 08:38
античность Древний Египет история

Египетская эпитафия III века принадлежала еврейке-христианке

Egyptian epitaph from the 3rd century A.D.
Egyptian epitaph from the 3rd century A.D.
Jaren Wilkey / BYU

Уникальная надпись обнаружена в коллекции греческих и коптских артефактов библиотеки Уилларда Мариотта в Университете штата Юта. Она представляет собой эпитафию на могиле женщины, которая была еврейкой, но исповедовала христианство. Подобное сочетание в Египте III века ранее не попадалось исследователям.

Камень с надписью входил в собрание известного историка Азиза Атии (Aziz Suryal Atiya), специалиста по коптам и основателя Ближневосточного центра в университете Юты. В 1989 году после смерти ученого принадлежавшие ему рукописи и артефакты были по завещанию переданы университету. При инвентаризации этой коллекции надпись была описана как «коптская надпись, выполненная греческим алфавитом, не ранее II, но не позже III века нашей эры». Небольшая плита с надписью оставалась неисследованной более 25 лет, пока на нее не обратил внимание Линкольн Блумелл (Lincoln H. Blumell) из Университета Бригама Янга.

Он понял, что она сделана не на коптском языке при помощи греческих букв, а на древнегреческом. Согласно сделанному ученым переводу, надпись была сделана на могильной плите женщины, которую звали Ама Елена (Ἄμα Ἑλένη). В тексте сказано, что она была еврейкой (Ἰουδαία), любила сирот и прожила более 60 лет. Слово «Ама» в позднем древнем Египте употреблялось как обращение к христианским монахиням или просто к женщинам-христианкам. Так что Елена была одновременно еврейкой по национальности и христианкой по вероисповеданию. Забота о детях-сиротах также подтверждает ее следование учению Христа и апостолов.

По словам Блумелла, надпись представляет собой интересное свидетельство о еврейской общине Египта после еврейского восстания 115 – 117 годов, когда почти все евреи Александрии были уничтожены армией императора Траяна. Обращает на себя внимание и возраст женщины. Судя по данным античных переписей населения, в первые три века нашей эры 61 % женщин Египта умирали в возрасте до 25 лет. А тех, кто, подобно Елене, преодолевал шестидесятилетний рубеж, было всего 6 %.

Статья Линкольна Блумелла готовится к публикации в журнале Journal for the Study of Judaism.

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