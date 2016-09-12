Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 сентября 2016, понедельник, 11:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
12 сентября 2016, 10:00
аукционы история литература Франция

Рукопись молодого Наполеона уйдет с молотка

Портрет Наполеона Бонапарта
Портрет Наполеона Бонапарта

Аукционный дом Bonhams' в Нью-Йорке 21 сентября выставит на торги манускрипт Наполеона Бонапарта, содержащий фрагмент романа, сочиненного будущим императором Франции.

Рукопись датируется осенью 1795 года, когда Наполеону было 26 лет. Семь колонок текста на четырех листах содержат следы активной правки. Герой повести – ровесник Наполеона, французский офицер Клиссон влюбленной в женщину по имени Эжени. Это явно автобиографический элемент сюжета. У самого Наполеона в 1794 году был страстный роман с Эжени Дезире Клари, на сестре которой был женат его старший брат Жозеф. Но к сентябрю 1795 года их отношения прекратились, а 9 марта 1796 года Наполеон уже женился на Жозефине Богарне. Спустя два года Эжени Дезире Клари вышла замуж за наполеоновского маршала Жана-Батиста Бернадота, ставшего потом королем Швеции.

Дальнейшие события представляют собой уже плоды фантазии автора. Клиссон женится на Эжени, они несколько лет живут счастливо, у них рождаются дети. Начавшаяся война разлучает супругов, но они обмениваются письмами. После ранения Клиссон посылает к жене офицера, чтобы рассказать о случившемся. Эжени влюбляется в офицера, а Клиссон, узнав об этом, ведет свой эскадрон в бой и погибает.

Полная версия романа занимает 22 листа. Они находились в личном архиве Наполеона вплоть до его смерти в 1821 году, а затем были разрозненны и сейчас хранятся в шести различных местах. Самый обширный фрагмент, находящийся в библиотеке Польской академии наук в городе Курнин, состоит из 13 листов. Он был опубликован в 1929 и 1955 годах. Часть рукописи попала в Государственную публичную историческую библиотеку России в Москве, остальные страницы находятся в частных коллекциях. В 2007 году один из листов рукописи был продан 24 тысячи евро. В том же году одно из французских издательств опубликовало роман под названием «Клиссон и Эжени», через два года вышел английский перевод.

Выставленная на продажу часть рукописи ранее находилась в коллекции известного собирателя манускриптов из Калифорнии Дэвида Карпелеса (David Karpeles). Аукционный дом рассчитывает выручить за семь страниц, исписанных рукой Наполеона, не менее 250 тысяч долларов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.