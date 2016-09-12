Рукопись молодого Наполеона уйдет с молотка

Аукционный дом Bonhams' в Нью-Йорке 21 сентября выставит на торги манускрипт Наполеона Бонапарта, содержащий фрагмент романа, сочиненного будущим императором Франции.

Рукопись датируется осенью 1795 года, когда Наполеону было 26 лет. Семь колонок текста на четырех листах содержат следы активной правки. Герой повести – ровесник Наполеона, французский офицер Клиссон влюбленной в женщину по имени Эжени. Это явно автобиографический элемент сюжета. У самого Наполеона в 1794 году был страстный роман с Эжени Дезире Клари, на сестре которой был женат его старший брат Жозеф. Но к сентябрю 1795 года их отношения прекратились, а 9 марта 1796 года Наполеон уже женился на Жозефине Богарне. Спустя два года Эжени Дезире Клари вышла замуж за наполеоновского маршала Жана-Батиста Бернадота, ставшего потом королем Швеции.

Дальнейшие события представляют собой уже плоды фантазии автора. Клиссон женится на Эжени, они несколько лет живут счастливо, у них рождаются дети. Начавшаяся война разлучает супругов, но они обмениваются письмами. После ранения Клиссон посылает к жене офицера, чтобы рассказать о случившемся. Эжени влюбляется в офицера, а Клиссон, узнав об этом, ведет свой эскадрон в бой и погибает.

Полная версия романа занимает 22 листа. Они находились в личном архиве Наполеона вплоть до его смерти в 1821 году, а затем были разрозненны и сейчас хранятся в шести различных местах. Самый обширный фрагмент, находящийся в библиотеке Польской академии наук в городе Курнин, состоит из 13 листов. Он был опубликован в 1929 и 1955 годах. Часть рукописи попала в Государственную публичную историческую библиотеку России в Москве, остальные страницы находятся в частных коллекциях. В 2007 году один из листов рукописи был продан 24 тысячи евро. В том же году одно из французских издательств опубликовало роман под названием «Клиссон и Эжени», через два года вышел английский перевод.

Выставленная на продажу часть рукописи ранее находилась в коллекции известного собирателя манускриптов из Калифорнии Дэвида Карпелеса (David Karpeles). Аукционный дом рассчитывает выручить за семь страниц, исписанных рукой Наполеона, не менее 250 тысяч долларов.