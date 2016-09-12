Индийские власти готовы одобрить генетически модифицированную горчицу

Министерство охраны окружающей среды Индии опубликовало обзор, посвященный безопасности выращивания генетически модифицированной горчицы. В содержащем 133 страницы документе сделан вывод, что появление такой горчицы на полях «не вызовет никаких проблем для общественного здравоохранения или безопасности человека и животных». Весьма вероятно, что скоро индийским фермерам официально разрешат сажать генномодифицированную горчицу.

Комментируя это событие, генетик растений Дилак Пентал из Университета Дели говорит: «Исследование биологической безопасности было проведено настолько тщательно, насколько это возможно. И сейчас идеология не должна подавлять научные доказательства». У авторов доклада вызвал сомнения только один момент. Они рекомендуют провести дополнительные исследования, чтобы определить, может ли генетически модифицированная горчица как-то вредить медоносным пчелам и производству меда в районах выращивания. Также они требуют продолжения мониторинга насекомых и других организмов, живущих в окрестностях горчичных плантаций.

С 2004 года в Индии выращивают генетически модифицированный хлопок. Сейчас его посадки занимают 90 % всех хлопковых полей в стране. С пищевыми растениями дело обстоит иначе. Например, в 2010 году министерство охраны окружающей среды не разрешило выращивать в Индии генетически модифицированный баклажан (Bt brinjal), снабженный бактериальным геном, который защищает его от насекомых-вредителей. Мораторий на выращивание этого растения продолжается и вряд ли будет отменен в ближайшее время.

Индия мировой лидер по выращиванию сарпетской, или сизой горчицы (Brassica juncea). Из нее получают масло, а листья используют в пищу и в качестве корма для скота. Генетически модифицированная горчица, которую исследовали индийские специалисты, тоже получила ген бактерий. Он заставляет растение производить больше пыльцы, что делает более эффективным самоопыление. Модифицированные растения дают примерно на 25% больше семян, а, следовательно, больше масла.

Теперь в тридцатидневный срок комитет по оценке генноинженерных технологий министерства охраны окружающей среды должен будет сделать официальное заключение на основе представленного доклада. После этого министерство совместно с министерством сельского хозяйства примет решение, разрешать ли выращивать генетически модифицированную горчицу.