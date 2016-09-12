Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении глава государства отметил огромную роль праздника в жизни мусульманской уммы – Курбан-Байрам «служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков».

Владимир Путин отмечает, что российские мусульмане чтут духовные традиции и широко отмечают Курбан-Байрам.

В заключение президент подчеркивает: «Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе».