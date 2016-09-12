«Норникель» объяснил покраснение реки под Норильском

Покраснение воды в реке Далдыкан в Норильском промышленном районе в начале сентября было вызвано попаданием сточных вод Надеждинского металлургического завода, говорится в сообщении пресс-службы «Норильского никеля».

В сообщении поясняется, что в 2015-2016 годах компания реконструировала хвостохранилище и хвостопровод цеха гидрометаллургии завода: «В начале сентября производились финальные работы по монтажу последнего участка новой трубы. Перед врезкой смонтированной трубы проектом организации работ предусматривается опорожнение всего хвостопровода, его промывка со сбросом промывочной воды в хвостохранилище. В местах врезки были сооружены фильтрационные дамбы, которые предотвращают растекание остатков промывочной воды. 5 сентября в результате аномальных дождей (за сутки выпало около 50% месячной нормы осадков) через одну из дамб произошел перелив воды, которая попала в реку Далдыкан».

Окрашивание речной воды в красный цвет объясняется попаданием солей железа, однако это не представляет опасности для людей и фауны реки, отмечается в сообщении.

Напомним, 7 сентября глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову провести проверку по факту загрязнения реки Далдыкан. При этом Заполярный филиал компании «Норильский никель» опровергал загрязнение реки вследствие утечек или аварийных сбросов промышленных отходов.