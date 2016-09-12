В Совфеде назвали ужесточение приграничного режима с Польшей «вынужденной мерой»

Ужесточение российской стороной порядка местного приграничного передвижения на границе с Польшей является вынужденной мерой, на которую Москва пошла в ответ на действия польской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

12 сентября посольство Польши в Москве направило российским властям ноту, заявив, что пограничники не пропускают поляков в страну через границу с Белоруссией.

«Российские пограничники действуют строго по закону, и ноты протеста здесь ровным счетом ничего не изменят», — прокомментировал сенатор эту новость.

Франц Клинцевич также заявил, что действия польской стороны его «просто удивляют». «Варшава не собирается возобновлять режим пограничного передвижения с Калининградской областью, приостановленный в начале июля из-за проведения саммита НАТО», — заявил сенатор. «Я уже не говорю о целенаправленном разрушении памятников советским воинам-освободителям на территории Польши и других антироссийских акциях. При этом в ультимативной форме требует для себя определенных послаблений. Так не бывает», — добавил он.

Польша с 4 июля временно приостановила действие соглашений о порядке местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью из-за саммита НАТО и Всемирного дня молодежи. Россия в ответ также приостановила действие режима.