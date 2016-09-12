Савченко пожаловалась на отсутствие времени на ребенка

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко завила, что у нее нет времени на ребенка. Об этом она сообщила на встрече с детьми, устроенной телеканалом «NewsOne».

Савченко сообщила, что при ее работе у нее времени даже на котенка.

«У меня всю жизнь такая работа – и как политика, и как военного, что я не могу позволить себе даже завести котенка. Я постоянно в командировках. А если взять ребенка, то это, конечно же, не котенок. Поэтому, это очень серьезная ответственность. Я не хочу рожать сама детей, не хочу делать этот выбор в своей жизни, потому что в ней много другого, ради чего я хочу себя использовать. Так, чтобы усыновлять специально – я думаю, тоже нет, потому что я не готова к такой ответственности», – заявила Савченко.