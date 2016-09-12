Силуанов заявил о нежелании Украины платить по долгам

На пресс-конференции по украинскому долгу перед Россией министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил сложившуюся между странами ситуацию, сообщает ТАСС.

Силуанов сообщил, что Украина до сих пор не погасила свой долг перед Россией в размере 3 млрд долларов. Более того, все встречи между представителями государств, направленные на урегулирование вопроса и проработку условий реструктуризации ни к чему не привели.

«Все попытки провести какие-то переговоры как на уровне министерском, на уровне консультантов, по сути дела, были "фальшивкой"», - заявил министр финансов.

Российская Федерация требовала от украинской стороны реализации двух условий: Украина должна официально признать свой долг перед Россией и «представить предложения российской стороне о более выгодных условиях, нежели те предложения, которые были выдвинуты и согласованы с коммерческими кредиторами», добавил Силуанов.

Однако Россия так и не получила официального ответа от Украины. Антон Силуанов отмечает: «Мы не получили официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга».

Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее заявлял, что кредит от России «был скорее такой политический кредит, который нас вынудили, в принципе, взять». Данилюк добавил, что Киев будет отстаивать свою позицию в суде. «Наша позиция заключается в том, что мы не должны возвращать эти деньги», - резюмировал министр. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

Заемные средства Украине были предоставлены Россией в 2013. В начале 2016 года РФ обратилась с иском в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 млрд долларов задолженности, а также невыплаченных процентов в размере 75 млн долларов.