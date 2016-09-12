Силуанов анонсировал голосование России против третьего транша МВФ Украине

Россия проголосует против предоставления Международным валютным фондом (МВФ) третьего транша кредита Украине, поскольку считает, что это решение не соответствует действующим правилам, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Министр, в частности, счел безосновательным заключение МВФ о том, что украинская сторона выполнила все условия, чтобы получить следующий транш. При этом он отметил, что программа фонда должна была учесть расчеты Украины перед Россией. «Выход экономики, выход бюджета на соответствующий параметр для того, чтобы было возможным Украине рассчитаться перед официальным кредитором — это как раз задача Международного валютного фонда составить такую программу», — заявил Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что голос Москвы вряд ли будет иметь решающее значение, но она считает необходимым указать на нарушения и несоответствие правилам.

Рассмотрение вопроса о предоставлении транша Киеву состоится 14 сентября. Ранее, 22 августа Международный валютный фонд в очередной раз перенес голосование по этому поводу.

В мае сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит в размере 1,7 млрд долларов. Это будет третий транш финансовой помощи стране в рамках программы расширенного финансирования (EFF).