Профессор Сергей Медведев отказался быть кандидатом в президенты от Ходорковского

Сергей Медведев, политолог, журналист, теле- и радиоведущий, кандидат исторических наук, профессор НИУ Высшая школа экономики, заместитель декана по международным связям факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, не намерен становиться кандидатом в президенты России. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя факт выдвижения в кандидаты его полного тезки журналиста Сергея Медведева.

«Вот так проснешься солнечным утром, ощущая легкую забитость в икрах после вчерашнего полумарафона "Осенний гром", — и вдруг узнаешь, что ты уже кандидат в Президенты РФ. Как пелось в известном альбоме Дэвида Гетта, f*ck me, I'm famous).

Впрочем, в списке Ходорковского указан "журналист Сергей Медведев", так что думаю, речь идет о бывшем пресс-секретаре Бориса Ельцина Сергее Константиновиче Медведеве, он человек заслуженный, с большим политическим опытом. Я же по главному месту работы, душевной привязанности и призванию являюсь "профессором Медведевым" (что три года назад, во времена истории с Арктикой, на время даже стало мемом), а журналистика — тв, радио и колонки — лишь любимое хобби.