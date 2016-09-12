Профессор Сергей Медведев отказался быть кандидатом в президенты от Ходорковского
Сергей Медведев, политолог, журналист, теле- и радиоведущий, кандидат исторических наук, профессор НИУ Высшая школа экономики, заместитель декана по международным связям факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, не намерен становиться кандидатом в президенты России. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя факт выдвижения в кандидаты его полного тезки журналиста Сергея Медведева.
«Вот так проснешься солнечным утром, ощущая легкую забитость в икрах после вчерашнего полумарафона "Осенний гром", — и вдруг узнаешь, что ты уже кандидат в Президенты РФ. Как пелось в известном альбоме Дэвида Гетта, f*ck me, I'm famous).
Впрочем, в списке Ходорковского указан "журналист Сергей Медведев", так что думаю, речь идет о бывшем пресс-секретаре Бориса Ельцина Сергее Константиновиче Медведеве, он человек заслуженный, с большим политическим опытом. Я же по главному месту работы, душевной привязанности и призванию являюсь "профессором Медведевым" (что три года назад, во времена истории с Арктикой, на время даже стало мемом), а журналистика — тв, радио и колонки — лишь любимое хобби.
Если же вдруг в этом списке имелся в виду я, то хочу публично отказаться от неожиданной и непрошеной чести -- я не имею ни малейшего вкуса и интереса к политике (и к власти как таковой), она не подходит мне как жанр и стиль жизни. И кроме всего прочего, статус кандидата в президенты несовместим с моими амбициозными спортивными планами и напряженным тренировочным графиком. Позвольте остаться заинтересованным наблюдателем, бесстрастным хроникером и безжалостным критиком нашего политического театра и последних лет заката Империи — в этом качестве я могу оказаться моей стране куда более полезен, чем на скучной ("галерной") административной работе. Для меня важнее всего свобода высказывания, а пост президента (или кандидата) — это высокая степень несвободы.
Но черт подери, лестно оказаться в одном списке с такими замечательными людьми, каждого из которых я всегда рад видеть если не Президентом РФ, то гостем моих программ на радио "Свобода" и телеканале "Дождь". И кстати: Т.Г. Морщакову зовут не Татьяна, а Тамара, поправьте, пожалуйста», — написал Сергей Медведев.
О том, что Михаил Ходорковский запускает проект по отбору кандидата в президенты России на выборах 2018 года, которому намерен оказать поддержку, стало известно 12 сентября, когда в интернете появился специальный сайт vmestoputina.ru.
Авторы проекта составили список из десяти человек, которые, по их мнению, могут составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году.
Среди них — дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, экс-глава Минфина Алексей Кудрин, представители партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Лев Шлосберг, журналисты Сергей Медведев, Елена Рыковцева и Ольга Бешлей, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов, бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова (ее имя указано неправильно) и другие.
В списке также фигурирует оппозиционер Алексей Навальный, хотя и с пометкой о том, что по закону он не имеет права избираться в связи с уголовным преследованием.
Список составлен без ведома попавших в него политиков и общественных деятелей. В дальнейшем он может расшириться