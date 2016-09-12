Мемория. Владимир Спиваков

12 сентября 1944 года родился Владимир Спиваков, скрипач и дирижер.

Личное дело

Владимир Теодорович Спиваков (72 года) родился в Уфе в еврейской семье, нахожившейся в эвакуации. Его родители выросли в Одессе. Отец был призван в армию незадолго до начала войны, демобилизовался после тяжелого ранения и работал мастером на Уфимском моторном заводе. Мать окончила Ленинградскую консерваторию как пианистка. В Башкирию она попала из блокадного Ленинграда, работала концертмейстером клуба «Ударник» при Уфимском моторном заводе. Вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где мать Спивакова преподавала в музыкальной школе, а отец работал врачом-диетологом (по своей второй специальности).

Когда Владимиру было семь лет, его отдали в музыкальную школу. В одиннадцать он был зачислен в музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории по классу скрипки.

Рассказывал: «В детстве я занимался боксом, а толчком к этому послужило желание постоять за себя: когда мы учились в ленинградской школе-десятилетке, нас, еврейских мальчишек, постоянно лупила компания хулиганов, собиравшаяся обычно на углу возле школы. Скрипки разбивались в щепки. Естественно, в один прекрасный день мне это надоело — так я попал в секцию бокса. Через три месяца, когда мы снова лицом к лицу столкнулись с вражеской компанией, я аккуратно положил свою скрипочку на землю и первый раз в жизни ответил, наконец, так, как следовало. Это умение в дальнейшем не раз мне помогло».

В 1957 году 13-летний скрипач получил первую премию на ленинградском музыкальном фестивале «Белые ночи».

В 1961 году участвовал во Всероссийском конкурсе юных исполнителей, где его заметил и пригласил в Москву профессор музыкальной школы при Московской консерватории Юрий Янкелевич. В 1963-м Спиваков окончил эту музыкальную школу. Следующие пять лет учился в Московской консерватории в классе Янкелевича. В 1970 году окончил аспирантуру под его руководством.

С 1965 года стал выступать с концертами. В 1970 году был принят солистом в Московскую филармонию.

Еще во время обучения в консерватории Спиваков был отмечен на международных конкурсах скрипачей и пианистов: имени Лонг и Тибо в Париже (1965), имени Паганини в Генуе (1967). В 1969 году был удостоен первой премии конкурса в Монреале, спустя год — второй премии конкурса имени П. И. Чайковского в Москве.

В 1975 году прошли большие и успешные гастроли Спивакова по США, где он выступал в качестве солиста с филармоническими оркестрами Москвы, Ленинграда, Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Берлина, Вены, Лондона и других городов.

В 1975—1990 годах преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, получил там ученое звание профессора.

В 1979 году с группой музыкантов-единомышленников основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», стал его художественным руководителем, главным дирижером и солистом.

В том же 1979 году состоялся дирижерский дебют Спивакова с Чикагским симфоническим оркестром.

В 1989 году Спиваков основал во французском Кольмаре Международный музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого является до сих пор.

В 1994 году учредил Международный благотворительный фонд своего имени, присуждающий стипендии одаренным юным музыкантам. С 1994 по 2005 год проводил мастер-классы в Цюрихе.

С 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2003 года является руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России.

В 2002 году основал Московский международный дом музыки — один из крупнейших в стране и мире филармонических комплексов. Является президентом Дома музыки.

Чем знаменит

Владимир Спиваков. Фото: kremlin.ru

Известный в России и мире скрипач и дирижер, худрук и главный дирижер двух ансамблей — Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», глава Московского международного дома музыки, президент Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, дающего гранты талантливым детям-музыкантам.

О чем надо знать

Спиваков женат третьим браком. Его первой спутницей была скрипачка и дирижер Светлана Безродная (урожденная Левина), второй супругой — пианистка Виктория Постникова. В этом браке родился сын Александр, взявший фамилию отчима, дирижера Геннадия Рождественского. Александр Рождественский стал скрипачом.

В 1983 году Спиваков женился на начинающей актрисе Сатеник Саакянц (Сати Спиваковой) — ныне телеведущей. В браке родились три дочери: Екатерина, Татьяна и Анна. Сати Спивакова рассказывала: «Когда я вышла замуж, мне был 21 год, а мужу — 38. Будучи младше мужа на 17 с половиной лет, я никогда не чувствовала с ним разницы в возрасте, настолько по своим генетическим данным и своему физическому и духовному состоянию он всегда был мальчиком. Войдя в окружение мужа — а среди этих людей были в основном люди старше Володи, — я оказалась такой "дочерью полка"».

После смерти младшей сестры Елизаветы Владимир Спиваков взял на воспитание ее дочь Александру.

Старшая дочь Спиваковых Екатерина в мае 2015 года вышла замуж, свадьба прошла в Нью-Йорке.

Прямая речь

О первых гастролях по США (отрывок из книги Сергея Довлатова «Соло на ундервуде»): «Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.

Наконец Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.

У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:

"Агент КГБ — убирайся вон!"

И еще:

"Все на борьбу за права советских евреев!"

Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской. Его сорочка была в алых пятнах.

Спиваков мужественно играл до конца. Ночью он позвонил [музыковеду] Соломону Волкову. Волков говорит:

— Может после всего этого тебе дадут "Заслуженного артиста"?

Спиваков ответил:

— Пусть дадут хотя бы "Заслуженного мастера спорта"».

Спиваков о музыке (телеканал ОТВ, ноябрь 2015): «Сама по себе музыка, которая не требует перевода — она общечеловеческая речь, понятная для всех людей. Ноты, которые на нотном стане, эти черные точечки — это закодированные человеческие эмоции. И без музыки мира просто не существует.

Те люди, которые смогли в истории создать свой стиль, что-то такое необыкновенное, они остаются в истории. И им принадлежит будущее. Скажем, Петр Ильич Чайковский, Рахманинов — это все люди, которые создали свой стиль, не оглядываясь практически ни на что, и они дороги всем, и будут дороги до конца дней. И Шостакович, и Прокофьев. Особенно это касается русской музыки».

О благотворительном фонде («Российская газета», март 2016): «Пожалуй, создание благотворительного фонда — самое лучшее, что я сделал в жизни. Мы, например, покупаем инструменты молодым музыкантам, в том числе и белорусским: моя дочка одной девочке лично выбирала в Париже флейту. Помимо того, оказалось, что у многих музыкальных детей плохо со здоровьем. Несмотря на то что фонд не занимается вопросами лечения, мы за годы работы обеспечили проведение 117 самых разных операций». «Тем талантливым ребятам, у семей которых нет денег на то, чтобы полноценно заниматься музыкой, мы помогаем: и инструменты им покупаем, и лечим, и учим, и посылаем на мастер-классы, и даем возможность играть с лучшими оркестрами», — рассказывал музыкант в интервью «АиФ».

Об Украине («Российская газета», сентябрь 2014 ): «Я беспредельно, глубоко ранен тем, что там происходит. Как у Грига пьеса, помните — "Раненое сердце"? Мои родители из Одессы, и после того, что случилось в Доме профсоюзов, я не пожалел, что подписал письмо в поддержку Путина, хотя мне это стоило долгих размышлений. На войне очень трудно искать справедливость, и я мечтаю, чтобы это все скорее закончилось. У российских людей к украинцам ненависти нет. А информационную войну мы проиграли, и, боюсь, в следующем поколении в правительство в Киеве придут люди, отравленные стрелой ненависти к России. Вообще я спрашиваю свою совесть, как поступать, так вот — Фонд как поддерживал детей, в том числе с Украины, так и будет поддерживать. Что бы ни случилось».

О жене (Classicalmusicnews.ru, сентябрь 2014): «Сати — великая женщина. Каждому артисту приходится переживать и творческие подъемы, и кризисы. Сати всегда верила в меня. Возобновлением своей скрипичной карьеры я во многом обязан ей. Она не только очень красивая, но и умная, что для женщины — редкое сочетание достоинств».

5 фактов о Владимире Спивакове

Дирижерскому искусству Спиваков обучался у профессора Нижегородской консерватории Израиля Гусмана, также брал уроки в США у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля. В 1984 году Бернстайн, веря в дирижерское будущее Спивакова, подарил ему свою дирижерскую палочку.

До 1997 года Спиваков играл на скрипке работы Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. Затем перешел на инструмент работы Антонио Страдивари, переданный ему в пожизненное пользование.

В 2001 году музыкант по образцу руководимого им фестиваля в Кольмаре организовал московский международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», который проходит с периодичностью раз в два года.

С 2010 года является членом патриаршего совета по культуре.

Владимир Спиваков удостоен множества наград, среди которых ордена Дружбы (1994) и «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени. Имеет звания народного артиста РСФСР (1986) и СССР (1990), народного артиста Украины (1999).

Материалы о Владимире Спивакове:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Биография на сайте «Узнай все»

Сайт музыканта