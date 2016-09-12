Мемория. Владимир Спиваков
12 сентября 1944 года родился Владимир Спиваков, скрипач и дирижер.
Личное дело
Владимир Теодорович Спиваков (72 года) родился в Уфе в еврейской семье, нахожившейся в эвакуации. Его родители выросли в Одессе. Отец был призван в армию незадолго до начала войны, демобилизовался после тяжелого ранения и работал мастером на Уфимском моторном заводе. Мать окончила Ленинградскую консерваторию как пианистка. В Башкирию она попала из блокадного Ленинграда, работала концертмейстером клуба «Ударник» при Уфимском моторном заводе. Вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где мать Спивакова преподавала в музыкальной школе, а отец работал врачом-диетологом (по своей второй специальности).
Когда Владимиру было семь лет, его отдали в музыкальную школу. В одиннадцать он был зачислен в музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории по классу скрипки.
Рассказывал: «В детстве я занимался боксом, а толчком к этому послужило желание постоять за себя: когда мы учились в ленинградской школе-десятилетке, нас, еврейских мальчишек, постоянно лупила компания хулиганов, собиравшаяся обычно на углу возле школы. Скрипки разбивались в щепки. Естественно, в один прекрасный день мне это надоело — так я попал в секцию бокса. Через три месяца, когда мы снова лицом к лицу столкнулись с вражеской компанией, я аккуратно положил свою скрипочку на землю и первый раз в жизни ответил, наконец, так, как следовало. Это умение в дальнейшем не раз мне помогло».
В 1957 году 13-летний скрипач получил первую премию на ленинградском музыкальном фестивале «Белые ночи».
В 1961 году участвовал во Всероссийском конкурсе юных исполнителей, где его заметил и пригласил в Москву профессор музыкальной школы при Московской консерватории Юрий Янкелевич. В 1963-м Спиваков окончил эту музыкальную школу. Следующие пять лет учился в Московской консерватории в классе Янкелевича. В 1970 году окончил аспирантуру под его руководством.
С 1965 года стал выступать с концертами. В 1970 году был принят солистом в Московскую филармонию.
Еще во время обучения в консерватории Спиваков был отмечен на международных конкурсах скрипачей и пианистов: имени Лонг и Тибо в Париже (1965), имени Паганини в Генуе (1967). В 1969 году был удостоен первой премии конкурса в Монреале, спустя год — второй премии конкурса имени П. И. Чайковского в Москве.
В 1975 году прошли большие и успешные гастроли Спивакова по США, где он выступал в качестве солиста с филармоническими оркестрами Москвы, Ленинграда, Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Берлина, Вены, Лондона и других городов.
В 1975—1990 годах преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, получил там ученое звание профессора.
В 1979 году с группой музыкантов-единомышленников основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», стал его художественным руководителем, главным дирижером и солистом.
В том же 1979 году состоялся дирижерский дебют Спивакова с Чикагским симфоническим оркестром.
В 1989 году Спиваков основал во французском Кольмаре Международный музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого является до сих пор.
В 1994 году учредил Международный благотворительный фонд своего имени, присуждающий стипендии одаренным юным музыкантам. С 1994 по 2005 год проводил мастер-классы в Цюрихе.
С 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2003 года является руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России.
В 2002 году основал Московский международный дом музыки — один из крупнейших в стране и мире филармонических комплексов. Является президентом Дома музыки.
Чем знаменит
Известный в России и мире скрипач и дирижер, худрук и главный дирижер двух ансамблей — Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», глава Московского международного дома музыки, президент Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, дающего гранты талантливым детям-музыкантам.
О чем надо знать
Спиваков женат третьим браком. Его первой спутницей была скрипачка и дирижер Светлана Безродная (урожденная Левина), второй супругой — пианистка Виктория Постникова. В этом браке родился сын Александр, взявший фамилию отчима, дирижера Геннадия Рождественского. Александр Рождественский стал скрипачом.
В 1983 году Спиваков женился на начинающей актрисе Сатеник Саакянц (Сати Спиваковой) — ныне телеведущей. В браке родились три дочери: Екатерина, Татьяна и Анна. Сати Спивакова рассказывала: «Когда я вышла замуж, мне был 21 год, а мужу — 38. Будучи младше мужа на 17 с половиной лет, я никогда не чувствовала с ним разницы в возрасте, настолько по своим генетическим данным и своему физическому и духовному состоянию он всегда был мальчиком. Войдя в окружение мужа — а среди этих людей были в основном люди старше Володи, — я оказалась такой "дочерью полка"».
После смерти младшей сестры Елизаветы Владимир Спиваков взял на воспитание ее дочь Александру.
Старшая дочь Спиваковых Екатерина в мае 2015 года вышла замуж, свадьба прошла в Нью-Йорке.
Прямая речь
О первых гастролях по США (отрывок из книги Сергея Довлатова «Соло на ундервуде»): «Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.
Наконец Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.
У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:
"Агент КГБ — убирайся вон!"
И еще:
"Все на борьбу за права советских евреев!"
Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской. Его сорочка была в алых пятнах.
Спиваков мужественно играл до конца. Ночью он позвонил [музыковеду] Соломону Волкову. Волков говорит:
— Может после всего этого тебе дадут "Заслуженного артиста"?
Спиваков ответил:
— Пусть дадут хотя бы "Заслуженного мастера спорта"».
Спиваков о музыке (телеканал ОТВ, ноябрь 2015): «Сама по себе музыка, которая не требует перевода — она общечеловеческая речь, понятная для всех людей. Ноты, которые на нотном стане, эти черные точечки — это закодированные человеческие эмоции. И без музыки мира просто не существует.
Те люди, которые смогли в истории создать свой стиль, что-то такое необыкновенное, они остаются в истории. И им принадлежит будущее. Скажем, Петр Ильич Чайковский, Рахманинов — это все люди, которые создали свой стиль, не оглядываясь практически ни на что, и они дороги всем, и будут дороги до конца дней. И Шостакович, и Прокофьев. Особенно это касается русской музыки».
О благотворительном фонде («Российская газета», март 2016): «Пожалуй, создание благотворительного фонда — самое лучшее, что я сделал в жизни. Мы, например, покупаем инструменты молодым музыкантам, в том числе и белорусским: моя дочка одной девочке лично выбирала в Париже флейту. Помимо того, оказалось, что у многих музыкальных детей плохо со здоровьем. Несмотря на то что фонд не занимается вопросами лечения, мы за годы работы обеспечили проведение 117 самых разных операций». «Тем талантливым ребятам, у семей которых нет денег на то, чтобы полноценно заниматься музыкой, мы помогаем: и инструменты им покупаем, и лечим, и учим, и посылаем на мастер-классы, и даем возможность играть с лучшими оркестрами», — рассказывал музыкант в интервью «АиФ».
Об Украине («Российская газета», сентябрь 2014 ): «Я беспредельно, глубоко ранен тем, что там происходит. Как у Грига пьеса, помните — "Раненое сердце"? Мои родители из Одессы, и после того, что случилось в Доме профсоюзов, я не пожалел, что подписал письмо в поддержку Путина, хотя мне это стоило долгих размышлений. На войне очень трудно искать справедливость, и я мечтаю, чтобы это все скорее закончилось. У российских людей к украинцам ненависти нет. А информационную войну мы проиграли, и, боюсь, в следующем поколении в правительство в Киеве придут люди, отравленные стрелой ненависти к России. Вообще я спрашиваю свою совесть, как поступать, так вот — Фонд как поддерживал детей, в том числе с Украины, так и будет поддерживать. Что бы ни случилось».
О жене (Classicalmusicnews.ru, сентябрь 2014): «Сати — великая женщина. Каждому артисту приходится переживать и творческие подъемы, и кризисы. Сати всегда верила в меня. Возобновлением своей скрипичной карьеры я во многом обязан ей. Она не только очень красивая, но и умная, что для женщины — редкое сочетание достоинств».
5 фактов о Владимире Спивакове
- Дирижерскому искусству Спиваков обучался у профессора Нижегородской консерватории Израиля Гусмана, также брал уроки в США у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля. В 1984 году Бернстайн, веря в дирижерское будущее Спивакова, подарил ему свою дирижерскую палочку.
- До 1997 года Спиваков играл на скрипке работы Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. Затем перешел на инструмент работы Антонио Страдивари, переданный ему в пожизненное пользование.
- В 2001 году музыкант по образцу руководимого им фестиваля в Кольмаре организовал московский международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», который проходит с периодичностью раз в два года.
- С 2010 года является членом патриаршего совета по культуре.
- Владимир Спиваков удостоен множества наград, среди которых ордена Дружбы (1994) и «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени. Имеет звания народного артиста РСФСР (1986) и СССР (1990), народного артиста Украины (1999).
Материалы о Владимире Спивакове:
Биографическая справка РИА Новости
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