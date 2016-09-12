Путин поблагодарил Ротенберга и Тимченко за вклад в развитие хоккея

Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю правления Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу, ее первому вице-президенту Роману Ротенбергу, а также председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадию Тимченко. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что благодарность президента РФ они снискали заслугами в области физической культуры, спорта, а также большим вкладом в развитие отечественного хоккея.

Помимо них в списке указано более ста человек. Например, Владимир Путин выразил благодарность знаменитым хоккеистам Павлу Буре, Алексею Жамнову, Вячеславу Фетисову, Вячеславу Старшинову, Борису Михайлову, Александру Могильному, Алексею Морозову. Кроме того, президент оценил заслуги президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда, генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова и заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

С каким событием связана благодарность, не сообщается.