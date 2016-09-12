Выемку документов Центробанка объяснили кражей дивана и вазы

Обыски в московском офисе Банка России, а также выемка документов проводились в ходе следственных мероприятий по делу о краже дивана, вазы и картины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Действительно в пятницу в ЦБ правоохранительные органы проводили следственные действия в связи с заявлением о краже в Международном акционерном банке, в котором введена временная администрация в связи с санацией банка», - поясняет источник агентства.

По данным следствия, подозреваемые по делу установлены и признали свою вину.

Ранее сообщалось о выемке документов ЦБ РФ Следственным комитетом России. Причиной случившегося предположительно была ситуация с Международным акционерным банком (МАБ) в ходе которых обнаружилась пропажа 6 млрд рублей.