Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 сентября 2016, понедельник, 22:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 сентября 2016, 20:13
ДТП некролог Чечня

В Чечне погиб освобождавший заложников «Норд-Оста» командир «Альфы»

Юрий Торшин
Юрий Торшин
Сайт международной ассоциации ветеранов «Альфа»

В ДТП в Чечне погиб бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин, сообщается на сайте международной ассоциации ветеранов «Альфа».

В управлении МЧС РФ по Чеченской Республике уточнили: «Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Юрий Торшин на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson попытался маневрировать, но не справился с управлением и опрокинулся».

Юрий Торшин воевал в Афганистане и на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников, захваченных на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке и уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Кавалер пяти боевых орденов.

В 2010 году вышел в отставку. В августе 2015 года занял пост советника главы Чечни по работе с правоохранительными органами.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Военнослужащие правительственной армии Сирии
Сирийская армия объявила о начале недельного перемирия
Хиллари Клинтон
Штаб Клинтон пообещал отчитаться о ее здоровье
Антон Силуанов
В Минфине РФ пообещали голосовать против третьего транша МВФ Украине
Мария Гайдар
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", Сергей Неверов и премьер-министр Дмитрий Медведев
Опрос показал укрепление позиций «Единой России» в предвыборной гонке
Архив новостей

Самое читаемое

Хиллари Клинтон
Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 9/11
Виктор Пелевин
Поклонники Пелевина сообщили о кончине писателя
Российский танк Т-14 «Армата»
Минобороны РФ показало «Армату» на танкодроме
Гарри Бардину - 75!
Болеро Гарри Бардина
Кирсан Илюмжинов
В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова
21:00 В Новосибирске найден мертвым чемпион России по хоккею
20:50 СМИ назвали сроки передачи Египту второго «Мистраля»
20:41 «Голос» назвал предвыборную кампанию самой вялой за десять лет
20:28 Штаб Клинтон пообещал отчитаться о ее здоровье
20:18 Moody's спрогнозировал рост ВВП России в 2017 году на 1,5%

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Спиваков
Владимир Спиваков.
12 сентября 1944 года родился Владимир Спиваков, скрипач и дирижер.
20:13 В Чечне погиб освобождавший заложников «Норд-Оста» командир «Альфы»
19:59 Сирийская армия объявила о начале недельного перемирия
19:39 Экс-заместитель главного редактора РБК возглавит сайт «Дождя»
19:34 Восемь водителей «стрелявшего кортежа» в Москве привлекли к ответственности
19:26 ВС Карелии подтвердил снятие с выборов «Яблока» во главе с экс-мэром Петрозаводска
19:18 Белорусские оппозиционеры потребовали провести новые выборы
19:05 Мосгорсуд оставил под арестом основателя «Смотра.ру»
19:03 Кэмерон покинет британский парламент
18:58 «Норникель» объяснил покраснение реки под Норильском
18:42 Павел Лобков признал факт нападения
18:40 Силуанов анонсировал голосование России против третьего транша МВФ Украине
18:20 «Победу» обязали установить камеры наблюдения в самолетах
18:15 В Думе предложили установить мораторий на повышение пенсионного возраста
17:52 Эрдоган в твиттере поздравил мусульман с Курбан-байрамом на русском языке
17:45 Трамп пожелал Клинтон выздоровления
17:33 Запрет МПК оставил россиян без наград Кубка мира по танцам на колясках
17:23 Якутский «Оскар» станет ежегодной наградой
17:19 Профессор Сергей Медведев отказался быть кандидатом в президенты от Ходорковского
17:19 Мария Гайдар подала прошение о выходе из российского гражданства
17:14 Выборы президента Австрии перенесли из-за клея
17:13 Савченко пожаловалась на отсутствие времени на ребенка
16:52 Итальянский городок подал иск против Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение
16:39 Музыка «ВКонтакте» вернулась в приложение для iOS
16:33 МИД РФ назвал нарушением «норм приличия» отказ Киева проводить выборы в Госдуму
16:22 Бельгийская паралимпийка отказалась от эвтаназии после победы на Играх в Рио
16:17 Журналист Павел Лобков опроверг информацию о нападении на него в Москве
16:02 В Совфеде назвали ужесточение приграничного режима с Польшей «вынужденной мерой»
15:57 Социологические центры РФ подписали открытое письмо в поддержку «Левада-центра»
15:42 Опрос показал укрепление позиций «Единой России» в предвыборной гонке
15:28 С имущества бывшего главы «Русгидро» снят арест
15:17 Песков пообещал представить к госнаграде погибшего в Дагестане полицейского
15:11 Силуанов заявил о нежелании Украины платить по долгам
14:36 Песков рассказал о судьбе изъятых у Захарченко миллиардов
14:25 В Демпартии США нашли замену Клинтон в случае снятия с выборов
14:05 В Кремле прокомментировали требования Украины по голосованию на выборах в Госдуму
14:01 Песков назвал проект Ходорковского оторванным от России
14:00 СМИ сообщили о предъявлении обвинений фигурантам дела «Реновы»
13:40 Защита Никандрова заявила отвод составу суда из-за давления ФСБ
13:38 Наблюдатели СНГ и ШОС признали выборы в Белоруссии демократическими
13:19 ДНР обвинила украинские спецслужбы в использовании детей-диверсантов
13:15 В результате нового взрыва в Турции пострадали 27 человек
13:08 Минфин предложил ужесточить условия размещения госсредств в банках
12:53 Samsung потерял 22 млрд долларов за два дня
12:44 Выемку документов Центробанка объяснили кражей дивана и вазы
12:37 Ходорковский начал поиск кандидата в президенты на выборах 2018 года
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.