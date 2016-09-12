В Чечне погиб освобождавший заложников «Норд-Оста» командир «Альфы»

В ДТП в Чечне погиб бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин, сообщается на сайте международной ассоциации ветеранов «Альфа».

В управлении МЧС РФ по Чеченской Республике уточнили: «Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Юрий Торшин на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson попытался маневрировать, но не справился с управлением и опрокинулся».

Юрий Торшин воевал в Афганистане и на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников, захваченных на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке и уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Кавалер пяти боевых орденов.

В 2010 году вышел в отставку. В августе 2015 года занял пост советника главы Чечни по работе с правоохранительными органами.