Трамп пожелал Клинтон выздоровления

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пожелал выздоровления кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

«Желаю ей скорейшего выздоровления в ближайшее время», - высказался Трамп о Хиллари Клинтон, а также заявил, что собирается обнародовать результаты своего медицинского обследования в доказательство своего абсолютного здоровья.

Напомним, Клинтон неожиданно покинула церемонию памяти жертв теракта 11 сентября. Трамп отказался комментировать этот случай и запретил своим сотрудникам любые высказывания о произошедшем под угрозой увольнения.

Позднее представители Хиллари заявили, что у нее диагностировали воспаление легких.