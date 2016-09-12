12 сентября 2016, 17:45
Трамп пожелал Клинтон выздоровления
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пожелал выздоровления кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
«Желаю ей скорейшего выздоровления в ближайшее время», - высказался Трамп о Хиллари Клинтон, а также заявил, что собирается обнародовать результаты своего медицинского обследования в доказательство своего абсолютного здоровья.
Напомним, Клинтон неожиданно покинула церемонию памяти жертв теракта 11 сентября. Трамп отказался комментировать этот случай и запретил своим сотрудникам любые высказывания о произошедшем под угрозой увольнения.
Позднее представители Хиллари заявили, что у нее диагностировали воспаление легких.
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