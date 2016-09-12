Опрос показал укрепление позиций «Единой России» в предвыборной гонке

«Единая Россия» укрепила собственные позиции за неделю до Единого дня голосования и уверенно лидирует в предвыборной гонке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рейтинге электоральных предпочтений россиян уровень декларируемой поддержки «партии власти» вырос и составляет 41,1%. ЛДПР занимает вторую позицию (12,6%), обходя идущую третьей КПРФ (7,4%). За «Справедливую Россию» готовы проголосовать 6,3% опрошенных.

Примечательно, что оппозиционная партия ПАРНАС в последнюю неделю перед выборами также увеличила свой рейтинг — теперь он составляет 0,8%. По этому показателю партия обошла «Зеленых», «Патриотов России», «Коммунистов России», «Гражданскую платформу» и «Гражданскую силу».

Опрос ВЦИОМ также показал, что явка на выборы в Госдуму ожидается в районе 45–50%.

В конце прошлой недели в «Единой России» сообщили, что в последнюю неделю предвыборной кампании для поднятия своего рейтинга партия будет использовать лозунги, связанные с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее, в конце августа, газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщила, что рейтинг «Единой России» резко снизился. В свою очередь, Владимир Путин признал снижение рейтинга «Единой России» накануне выборов в Госдуму, и объяснил это критикой со стороны конкурирующих партий.