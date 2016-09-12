Бельгийская паралимпийка отказалась от эвтаназии после победы на Играх в Рио

Бельгийская паралимпийка Марика Вервот решила отложить эвтаназию после того, как выиграла серебряную медаль в гонках на инвалидных колясках на 400 метров. Об этом сообщает ВВС.

Как заявила спортсменка, она пока не готова уйти из жизни. «Когда плохих дней в моей жизни станет больше, чем хороших, у вспомню про эвтаназию, но пока я еще не готова», — цитирует BBC слова Марики Вервот.

37-летняя бельгийка страдает неизлечимым дегенеративным заболеванием мышц с 14 лет, и подписала документы о согласии на эвтаназию в 2008 году. Вервот утверждает, что эвтаназия дает ей мужество продолжать жизнь до тех пор, пока он считает это возможным. «Эвтаназия дает людям ощущение покоя. Я знаю это по себе, подписанные документы меня успокаивают», — ранее сообщала она.

1 августа СМИ сообщили, что чемпионка Паралимпиады-2012 в гонках на инвалидных колясках бельгийка Марика Вервут, возможно, осуществит свое право на эвтаназию.