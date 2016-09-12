Музыка «ВКонтакте» вернулась в приложение для iOS

Поддержка аудиозаписей в iOS через приложения российской социальной сети «ВКонтакте» вернулась в полном объеме, сообщается на сайте vc.ru. Для того, чтобы вновь послушать музыку необходимо обновить приложение «ВКонтакте» в App Store.

«Это стало возможным после подписания соглашения о лицензировании музыкального контента между "ВКонтакте" и крупнейшими мировыми мейджорами — Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment», — сообщила представитель «ВКонтакте» Евгения Красникова. Она отметила, что музыка стала доступна для России, Украины, Грузии и стран СНГ.

Между тем, как отмечает vc.ru, на данный момент музыка вернулась в приложении лишь на смартфонах iPhone, для интернет-планшета iPad музыкальный сервис будет доступен позже.

Раздел аудиозаписей пропал из приложения «ВКонтакте» для iOS в феврале 2015 года. Такие меры были приняты после позиции компании Apple относительно легального использования музыки в соцсети. Позже сообщалось о закрытии сторонним приложениям доступа к аудиозаписям «ВКонтакте».