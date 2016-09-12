Швейцарец Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US Open

Швейцарский спортсмен Стэн Вавринка стал победителем Открытого чемпионата США по теннису, завершившегося в минувшее воскресенье в Нью-Йорке, сообщает Tennis.com.

В финале швейцарец, «посеянный» на турнире под третьим номером, победил «первую ракетку» мира и лидера соревнований серба Новака Джоковича со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.

Стэн Вавринка впервые в своей карьере выиграл Открытый чемпионат США. На турнирах серии Большого шлема этот титул стал для швейцарца третьим — в 2014 году он победил на Открытом чемпионате Австралии, а в 2015 году — на «Ролан Гаррос» во Франции.

Всего на его счету 31-летнего швейцарца 15 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису прошел в 136-й раз и являлся четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Его общий призовой фонд составляет 46,3 млн долларов.