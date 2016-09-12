ВС Карелии подтвердил снятие с выборов «Яблока» во главе с экс-мэром Петрозаводска

Верховный суд Карелии подтвердил легитимность решения о снятии списка партии «Яблоко» во главе с бывшим мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной с выборов, сообщает «Интерфакс».

Председательствующий судья коллегии по административным делам ВС Карелии Олег Данилов отметил: «Решение Петрозаводского городского суда от 30 августа по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».

Напомним, городской суд Петрозаводска отменил регистрацию списка кандидатов от партии «Яблоко» по иску партии «Родина», которая сочла, что список конкурирующей партии неверно оформлен. Иск поддержала прокуратура города.