Якутский «Оскар» станет ежегодной наградой

Народный «Оскар» за вклад в развитие человечества, который вручили Леонардо Ди Каприо, хотят сделать ежегодной наградой, сообщает Novosib Room.

Один из организаторов проекта Татьяна Егорова сообщила, что статуэтка, созданная из собранных жителями Якутии драгоценных металлов, станет ежегодной наградой и будет вручаться выдающимся людям мира.

Имя нового известного человека, который получит народный «Оскар» в 2017 году, организаторы еще не назвали, но сказали, что жители Якутска поддержат акцию и пожертвуют больше золота, серебра и украшений.

Ранее поклонники творчества Леонардо Ди Каприо после просмотра фильма «Выживший» сделали серебряную статуэтку для актера. Местные жители собрали 1,386 кг серебра и 3,49 г золота. Якутский «Оскар» отличается азиатской внешностью, поднятой вверх головой и тем, что в руках у него не меч, а чорон (национальный якутский сосуд для кумыса).