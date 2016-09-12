Александр Жуков потребовал провести реформу WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает ТАСС.

Жуков считает, что в настоящее время деятельность WADA непрозрачна — агентство не может объяснить, у каких спортсменов и сколько проб на проверку берется, а также по каким принципам отбираются проверяемые. «Почему одних и тех же спортсменов постоянно трясут во внесоревновательный период, а других не трогают», — заявил президент ОКР в интервью агентству.

Ошибкой WADA Жуков назвал и решение запретить употребление спортсменами препарата Мельдоний (милдронат). По его словам, решение о запрете милдроната принималось без проведения необходимых лабораторных и медицинских исследований, в частности, эксперты не выяснили, как долго этот препарат может оставаться в организме спортсмена.

По словам Александра Жукова, в октябре на саммите Международного олимпийского комитета (МОК) будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. Он также допустил проведение сессии МОК, посвященной теме реформы WADA.

Ранее стало известно, что президент WADA Крейг Риди пригласил российскую делегацию выступить c докладом на заседании агентства в Шотландии 19 ноября.