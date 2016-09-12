Аэропорт Жуковский принял первый регулярный рейс

В новом столичном аэропорту Жуковский приземлился пассажирский самолет из Минска. Воздушное судно Boeing 737–300 совершило посадку в Жуковском 12 сентября в 10:00 по московскому времени. На борту находились 133 пассажира, сообщает ТАСС.

Самолет прибыл с опозданием по причине задержки вылета в Минске.

Рейсы между Москвой и Минском будут ежедневными. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном онлайн-табло Жуковского.

Желание сотрудничества с новым аэропортом выразили еще несколько российских авиакомпаний, в том числе «Ямал»,«Уральские авиалинии» и «Вим-авиа». Компании уже получили допуски на выполнение регулярных международных рейсов, отмечает ТАСС.

Жуковский был открыт в мае 2016 года. Аэропорт относится к московскому пулу, хотя фактически расположен в Московской области. Напомним, что в столице России также функционируют три аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово.