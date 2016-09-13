Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил исключить Венгрию из Евросоюза, пишет газета Die Welt.

Свое заявление он аргументировал тем, что страна систематически нарушает нормы Лиссабонского договора.

«Мы не можем согласиться с массовым нарушением системы фундаментальных ценностей Евросоюза. Временное, а возможно и окончательное исключение, — единственный путь для сохранения целостности ЕС», — заявил дипломат.

Ассельборн сообщил, что венгры стоят заборы на границах, чтобы сдержать поток беженцев, а также нарушают свободу слова и судопроизводства.

Приток беженцев в Европу является одной из основных проблем ЕС.

В середине июня 2016 года Брюссель потребовал ускорить темпы расселения беженцев. Еврокомиссия потребовала приложить больше усилий, чтобы предотвратить возвращение мигрантов на нелегальные маршруты.

В начале июня глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что Ливия не будет принимать у себя беженцев из африканских стран, депортированных из Евросоюза.

В начале августа 2016 года турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара приостановит поток беженцев, если Евросоюз не поставит четких сроков предоставления туркам безвизового режима.