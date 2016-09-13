Генпрокуратура РФ потребовала запретить секту «Аум Синрике»

Генеральная прокуратура России обратилась с иском в Верховный суд о запрете в стране деятельности секты «Аум Синрике», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге были проведены задержания членов этой секты, около 20 сектантов были допрошены, после чего, по данным источника агентствва в правоохранительных органах, они были отпущены.

Рассмотрение иска о запрете «Аум Синрике» назначено на 20 сентября.

Религиозная секта «Аум Синрикё» было создано в 1987 году Тидзуо Мацумото, взявшим псевдоним Сёко Асахара. В марте 1995 года члены секты распылили зарин в токийском метро, в результате чего 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Асахаре был вынесен смертный приговор, который все еще не приведен в исполнение.