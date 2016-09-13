Пенсионерам из Австрии отказали во въезде в Россию под Смоленском

Группу из 30 пожилых австрийских туристов не пропустили в Россию из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте «Красная горка» под Смоленском. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

У туристов была ночевка в Минске, также они планировали посетить Смоленск, Москву и Санкт-Петербург.

«Однако представитель пограничной службы на пропускном пункте "Красная Горка" под Смоленском отказал сопровождающему и группе во въезде и предложил въехать в Россию через Брянск», — сообщила Тюрина.

Туристы были вынуждены изменить маршрут, вернуться в Белоруссию и уже оттуда, сделав крюк в 800 км, добраться до пропускного пункта «Новые Юрковичи», где группе пришлось еще пять часов стоять в очереди на погранконтроле.

«Скорее всего, нам придется аннулировать следующий заезд или, по крайней мере, капитально его корректировать. Это особенно обидно, потому что традиционно мы возили туристов в Россию через Прибалтику, а в этом году приложили много усилий, чтобы убедить их въехать сразу в Россию», — сообщил агентству RATA-news директор принимающей компании «Анюта» Алтынбек Кожахметов.